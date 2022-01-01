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+7 (905) 100-84-84
г. Брянск, ул. Литейная, 3Б с1

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Широкий выбор товаров с доставкой по Брянску и области
Облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич

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Строительный кирпич

Строительный кирпич

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Печной кирпич

Печной кирпич

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Газосиликатные блоки

Газосиликатные блоки

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Керамические блоки

Керамические блоки

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Цветной кладочный раствор

Цветной кладочный раствор

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Клей для газобетона

Клей для газобетона

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Песчаночная кладочная смесь

Песчаночная кладочная смесь

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Сажа строительная

Сажа строительная

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Строительная химия

Строительная химия

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Тротуарная плитка

Тротуарная плитка

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Базальтовая сетка

Базальтовая сетка

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кирпич

Керамический кирпич в Брянске один из самых востребованных кладочных материалов на протяжении долгого времени. Благодаря хорошим показателям прочности, водостойкости, морозостойкости и теплопроводности он успешно удерживает лидирующие позиции среди большого количества современных кладочных материалов.

Облицовочный керамический и силикатный кирпич

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Производство тротуарной плитки, а также всего остального ассортимента продукции сопровождается постоянным контролем качества. Каждая партия проходит лабораторный контроль прочности, истираемости, морозостойкости, водопоглощения. Все это позволяет заводу тротуарной плитки гарантировать высочайшую надежность продукции, ее износостойкость и длительный срок эксплуатации.

Цены на керамический кирпич и тротуарную плитку

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Наши преимущества

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время, проконсультируем по огромному осортаменту нашей продукции и сделаем для Вас персональное предложение по поставке продукции.

.01
Выстовочный зал
В нашем выставочном зале вы можете ознакомиться с образцами продукции ведущих производителей облицовочного, строительного и печного кирпича, а так же газоселикатных блоков и тротуарной плитки.
.02
Консультации
Получить всю необходимую информацию о качестве продукции, технических характеристиках, а так же условиях оплаты и доставки вы можете у наших специалистов.
.03
Комплексные заказы
Вы можете заказать кирпич, блоки, смеси, а так же все необходимые сопутствующие материалы в одном месте. На комплексные заказы действует дополнительная скидка.
.04
Скидки
Вы можете получить оптовые скидки и бесплатную доставку по г. Брянск и Брянской области на комплексные заказы для наших объектов. Общую стоимость заказа для персональных условий уточняйте у наших продавцов.
.05
Зимнее хранение
Продукция оплаченная зимой, может храниться на нашем складе до весны с условием фиксации цены.
.06
Доставка
Доставка удобным для вас транспортом. Мы поможем организовать доставку любым удобным для вас транспортом: фура, манипулятор, газель 3м и 6м. Возможна оплата на месте по факту доставки.

Наши контакты

Телефон

+7 (905) 100-84-84

E-mail

kdvor32@mail.ru

Адрес

г. Брянск, ул. Литейная, стр. 3Б стр 1

Время работы

Понедельник-Пятница: с 9:00 до 17:00, Суб:с 9:00 до 13:00